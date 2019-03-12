Потребовал заплатить за дошкольника: в Самаре водитель маршрутки высадил мать с двумя детьми

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-12T09:50:32+03:00

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В Самаре произошел очередной конфликт в общественном транспорте. На этот раз спор разгорелся вокруг оплаты проезда для детей до 7 лет. Согласно правилам, дошкольники могут ездить в общественном транспорте вместе с родителями бесплатно, если они не занимают отдельные места. Однако недавно водитель маршрутки № 226 потребовал от матери двоих детей, одному из которых было меньше 7 лет, заплатить за проезд.

- 8 марта примерно в 12:50 мы сели на остановке «Площадь Кирова». Водитель потребовал заплатить за второго ребенка. На каком основании, если дети до 7 лет ездят бесплатно? Водитель высадил нас на остановке «Улица Вольская», - написала самарчанка в Твиттере.

По словам женщины, она показывала водителю маршрутки документы, но он не стал их смотреть. На обращение горожанки отреагировал департамент транспорта. Представители ведомства сообщили, что маршрут № 226 обслуживает ООО «Шоссе». Перевозчика уже проинформировали об этом случае. По факту произошедшего будет проведена проверка. После выяснения всех обстоятельств водителю объявят выговор с предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU