В Тольятти горожанам расскажут об истории и загадках таблицы Менделеева

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-12T10:11:47+03:00

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В Тольятти для жителей города прочтут лекцию, посвященную 150-летнему юбилею периодической таблицы химических элементов (или, проще говоря, таблице Менделеева). Она пройдет 15 февраля в 19:00 в ДК «Тольяттиазот» на улице Коммунистической, 12.

- Лекция, посвященная 150-летнему юбилею периодической таблицы химических элементов, от Алексея Паевского, научного журналиста, главного редактора портала Neuronovosti.ru, главного редактора портала Mendeleev.info, научного редактора портала Indicator.ru, - рассказали организаторы.

Вход свободный, однако нужно предварительно зарегистрироваться на сайте ДК «Тольяттиазот».

ИСТОЧНИК KP.RU