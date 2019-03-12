В Тольятти горожанам расскажут об истории и загадках таблицы Менделеева
Лекция пройдет 15 февраля в ДК «Тольяттиазот»
Вход свободный
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В Тольятти для жителей города прочтут лекцию, посвященную 150-летнему юбилею периодической таблицы химических элементов (или, проще говоря, таблице Менделеева). Она пройдет 15 февраля в 19:00 в ДК «Тольяттиазот» на улице Коммунистической, 12.
- Лекция, посвященная 150-летнему юбилею периодической таблицы химических элементов, от Алексея Паевского, научного журналиста, главного редактора портала Neuronovosti.ru, главного редактора портала Mendeleev.info, научного редактора портала Indicator.ru, - рассказали организаторы.
Вход свободный, однако нужно предварительно зарегистрироваться на сайте ДК «Тольяттиазот».
ИСТОЧНИК KP.RU