2019-03-12T11:18:27+03:00
Общество

В классе идет дождь: в самарской школе № 152 протекает крыша

Пол и подоконники в одном из кабинетов учебного заведения заставлены ведрами и устланы тряпками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ведра в классе постоянно меняют, но они быстро наполняются водойВедра в классе постоянно меняют, но они быстро наполняются водойФото: Скриншот с видео
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В полку протекающих самарских крыш прибавление — на этот раз прохудилась кровля школы № 152, которая находится на улице Советской Армии.

- В школе № 152 в одном из классов с потолка течет вода. Настоящий дождь. Приходится подставлять ведра и класть тряпки. Вода не только на полу, но и на подоконниках, - пожаловались горожане, опубликовав в соцсетях видео потопа.

По словам представителей учебного заведения, в понедельник, 11 марта, была проведена очистка крыши, протечек нет. Между тем, как сообщили в департаменте образования Самары, сегодня, 12 марта, сотрудники ресурсного центра наведаются в школу и осмотрят кровлю. После этого они решат, какие работы там необходимо провести.

Разбитые машины и протекающие потолки: кого привлечь к ответственности и как возместить ущерб от сосулек и снега на крыше?

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В Самаре затапливает школу № 152 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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