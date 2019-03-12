В классе идет дождь: в самарской школе № 152 протекает крыша
В полку протекающих самарских крыш прибавление — на этот раз прохудилась кровля школы № 152, которая находится на улице Советской Армии.
- В школе № 152 в одном из классов с потолка течет вода. Настоящий дождь. Приходится подставлять ведра и класть тряпки. Вода не только на полу, но и на подоконниках, - пожаловались горожане, опубликовав в соцсетях видео потопа.
По словам представителей учебного заведения, в понедельник, 11 марта, была проведена очистка крыши, протечек нет. Между тем, как сообщили в департаменте образования Самары, сегодня, 12 марта, сотрудники ресурсного центра наведаются в школу и осмотрят кровлю. После этого они решат, какие работы там необходимо провести.
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В Самаре затапливает школу № 152 .
ИСТОЧНИК KP.RU