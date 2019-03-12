В классе идет дождь: в самарской школе № 152 протекает крыша

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-12T11:18:27+03:00

Ведра в классе постоянно меняют, но они быстро наполняются водой Фото: Скриншот с видео

Пол и подоконники в одном из кабинетов учебного заведения заставлены ведрами и устланы тряпками

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В полку протекающих самарских крыш прибавление — на этот раз прохудилась кровля школы № 152, которая находится на улице Советской Армии.

- В школе № 152 в одном из классов с потолка течет вода. Настоящий дождь. Приходится подставлять ведра и класть тряпки. Вода не только на полу, но и на подоконниках, - пожаловались горожане, опубликовав в соцсетях видео потопа.

По словам представителей учебного заведения, в понедельник, 11 марта, была проведена очистка крыши, протечек нет. Между тем, как сообщили в департаменте образования Самары, сегодня, 12 марта, сотрудники ресурсного центра наведаются в школу и осмотрят кровлю. После этого они решат, какие работы там необходимо провести.

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В Самаре затапливает школу № 152 .

ИСТОЧНИК KP.RU