2019-03-12T10:27:21+03:00
Происшествия

В Сызрани пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

Машинист пытался затормозить, но столкновения не удалось избежать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия на железной дорогеСейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия на железной дорогеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Утром во вторник, 12 марта, в Самарской области на железной дороге произошла смертельная трагедия. В 8:47 на 966 км КбшЖД в районе улицы Декабристов в Сызрани под колесами пассажирского поезда погиб мужчина.

- Состав ехал по маршруту "Москва - Самара". Машинист поезда заметил мужчину на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, - сообщили в Сызранском ЛО МВД на транспорте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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