В Сызрани пассажирский поезд сбил насмерть мужчину
Машинист пытался затормозить, но столкновения не удалось избежать
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия на железной дорогеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:
Утром во вторник, 12 марта, в Самарской области на железной дороге произошла смертельная трагедия. В 8:47 на 966 км КбшЖД в районе улицы Декабристов в Сызрани под колесами пассажирского поезда погиб мужчина.
- Состав ехал по маршруту "Москва - Самара". Машинист поезда заметил мужчину на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, - сообщили в Сызранском ЛО МВД на транспорте.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU