Две команды девушек из Самары взяли медали на чемпионате России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-12T10:37:18+03:00

В категории до 12 лет наши спортсменки стали вторыми, а в категории до 14 лет – третьими

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Две команды девушек из Самары стали призерами чемпионата России по мини-футболу. Первенство страны проходило в Нижегородской области в четырех возрастных категориях. В категории до 12 лет самарская СШОР №11 заняла второе место, а в категории до 14 лет команда этой же школы олимпийского резерва заняла третье место, сообщает министерство спорта Самарской области. Обе команды тренирует Галина Комарова.

Фото: минспорт СО

Фото: минспорт СО

- В Нижегородской области завершилось первенство России по мини-футболу. Соревнования проходили в 4 возрастных категориях. В турнире девушек до 12 лет самарская СШОР №11 заняла 2 место. Среди девушек до 14 лет СШОР №11 заняла 3 место. Тренер команд - Галина Комарова, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU