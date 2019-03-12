2019-03-12T10:50:29+03:00
Общество

Самарская область вошла в десятку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ

Несмотря на это, за последний год число случаев смерти от этого заболевания заметно сократилось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарская область заняла 7 место по смертности от ВИЧСамарская область заняла 7 место по смертности от ВИЧФото: Архив "КП"
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Появился предварительный рейтинг регионов с самым высоким уровнем смертности от ВИЧ за 2018 год. В него вошли 10 субъектов РФ, в том числе и Самарская область. Она заняла седьмое место. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные региональных служб статистики.

Отметим, что в 2017 году Самарская область входила в тройку регионов-лидеров по смертности от ВИЧ. Однако за минувший год этот показатель упал на 18% - с 39,5 случая на 100 тысяч человек до 32,2. Это позволило нашей губернии сменить свою позицию но более низкую, но она все равно находится в «опасной» десятке.

Согласно результатам исследования, первое место в рейтинге заняла Кемеровская область. Там смертность от ВИЧ увеличилась на 11% и составила 65,1 случая на 100 тысяч человек. Второе место занимает Иркутская область, а третье — Свердловская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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