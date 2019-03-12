Житель Самарской области выплатил долг за «коммуналку» только после ареста кухонного гарнитура

СЕГОДНЯ 11:09 2019-03-12T11:09:17+03:00

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В Кошкинском районе злостный неплательщик за «коммуналку» едва не лишился кухонной мебели. Мужчина накопил долг в 45 тысяч рублей, но не спешил его погашать. Отдать деньги его побудил только арест имущества.

- В отношении мужчины было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности за услуги ЖКХ. Добровольно погашать долг он не стал, поэтому приставы приехали к нему домой и арестовали кухонный гарнитур, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Житель Кошкинского района, поняв, что может остаться без своей мебели, в тот же день полностью оплатил долг. После этого арест с гарнитура был снят, а исполнительные производства — окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU