2019-03-12T11:09:17+03:00
Общество

Житель Самарской области выплатил долг за «коммуналку» только после ареста кухонного гарнитура

К погашению задолженности мужчину подтолкнули судебные приставы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

В Кошкинском районе злостный неплательщик за «коммуналку» едва не лишился кухонной мебели. Мужчина накопил долг в 45 тысяч рублей, но не спешил его погашать. Отдать деньги его побудил только арест имущества.

- В отношении мужчины было возбуждено два исполнительных производства о взыскании задолженности за услуги ЖКХ. Добровольно погашать долг он не стал, поэтому приставы приехали к нему домой и арестовали кухонный гарнитур, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Житель Кошкинского района, поняв, что может остаться без своей мебели, в тот же день полностью оплатил долг. После этого арест с гарнитура был снят, а исполнительные производства — окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани микроавтобус протаранил Land Cruiser
В Тольятти сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «десятки»
Самарская область вошла в десятку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ
Две команды девушек из Самары взяли медали на чемпионате России по мини-футболу
В Сызрани пассажирский поезд сбил насмерть мужчину
В классе идет дождь: в самарской школе № 152 протекает крыша
В Тольятти горожанам расскажут об истории и загадках таблицы Менделеева
Потребовал заплатить за дошкольника: в Самаре водитель маршрутки высадил мать с двумя детьми
В Самаре до конца марта выберут нового ректора экономического университета
Новокуйбышевца ждет суд за кражу текилы и избиение знакомого
«Пролетели около 10 метров»: в Самаре «Лада Приора» сбила двоих пешеходов
Получил новый срок: в Тольятти заключенного колонии поймали на телефонном мошенничестве
Хотела шубу, а лишилась кольца: в Самаре мошенник ограбил пенсионерку, привлеченную низкими ценами на его товары