В Тольятти сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «десятки»
Минувшие выходные выдались для тольяттинских сотрудников ДПС весьма хлопотными. Сразу несколько местных жителей, набравшись спиртного, решили покататься на своих машинах по улицам города. Один из таких случаев произошел в Автозаводском районе. Там полицейские совместно с активистами «Ночного патруля» выявили нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ-2110.
- Сотрудники ДПС попытались остановить автомобилиста, но тот проигнорировал их требование и поехал дальше. Полицейским пришлось устроить погоню. Задержать нарушителя удалось в одном из дворов Автограда, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Задержанным оказался 24-летний молодой человек. У него имелись признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении парня был составлен административный протокол. Машину нарушителя отправили на спецстоянку. Тольяттинцу грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
В Тольятти полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем .Видео: ГУ МВД по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU