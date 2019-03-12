В Тольятти сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «десятки»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-12T11:31:28+03:00

Полицейские пытались остановить нарушителя, но тот проигнорировал их требования Фото: скриншот с видео

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Минувшие выходные выдались для тольяттинских сотрудников ДПС весьма хлопотными. Сразу несколько местных жителей, набравшись спиртного, решили покататься на своих машинах по улицам города. Один из таких случаев произошел в Автозаводском районе. Там полицейские совместно с активистами «Ночного патруля» выявили нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ-2110.

- Сотрудники ДПС попытались остановить автомобилиста, но тот проигнорировал их требование и поехал дальше. Полицейским пришлось устроить погоню. Задержать нарушителя удалось в одном из дворов Автограда, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Задержанным оказался 24-летний молодой человек. У него имелись признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении парня был составлен административный протокол. Машину нарушителя отправили на спецстоянку. Тольяттинцу грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В Тольятти полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем .Видео: ГУ МВД по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU