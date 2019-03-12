В Сызрани микроавтобус протаранил Land Cruiser
Транспортные средства не смогли разъехаться на перекрестке
Удар пришелся на водительскую сторону внедорожника / Фото: КТВ-Луч
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Утром во вторник, 12 марта, на пересечении переулка Волжский спуск и улицы Декабристов в Сызрани произошло ДТП. Там столкнулись микроавтобус Ford и внедорожник Тoyota Land Cruiser, пишет КТВ-Луч.
По предварительным данным, микроавтобус двигался вниз по Волжскому спуску, а легковой автомобиль ехал ему навстречу. Видимо, водитель Land Cruiser решил повернуть. Он не пропустил встречный транспорт и в результате столкнулся с ним. Удар пришелся на водительскую сторону внедорожника.
Информации о пострадавших нет. В настоящее время подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU