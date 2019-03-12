В Самаре из-за аварии на водопроводе закрыли движение по улице Ставропольской

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-12T13:24:54+03:00

Автобусы № 38 и 295 на время ремонтных работ пустили в объезд

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Во вторник, 12 марта, в Самаре на улице Ставропольской в районе дома № 90 стартовали аварийно-восстановительные работы на трубопроводе с холодной водой диаметром 300 мм. Дело в том, что там из-за движения подтаявшего грунта деформировался колодец.

- На время работ движение по улице Ставропольской на участке от улицы Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова будет закрыто. Общественный транспорт направят в объезд, - сообщили в администрации Самары.

Изменения затронут два автобусных маршрута: № 38 и № 295. Автобусы № 38 будут временно курсировать от остановки «Улица Ставропольская» по улице Ново-Вокзальной до улицы Вольской и далее – по своему маршруту. В обратном направлении – без изменений.

Автобусы № 295 будут ходить от остановки «Улица Ставропольская» по улице Ново-Вокзальной до улицы Вольской, далее - по улице Вольской – в направлении улицы XXII Партсъезда, затем – по своему маршруту. В обратном направлении автобусы будут ездить по обычной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU