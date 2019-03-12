Паводок 2019 в Самарской области: подтопление грозит 45 населенным пунктам

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-12T12:39:07+03:00

В этом году водой может подтопить около 2 км дорог и несколько низководных мостов Фото: Архив "КП"

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В Самарской области вовсю готовятся к приходу большой воды. По прогнозам, в этом году паводок может наступить в конце марта — начале апреля, но в некоторых районах нашего региона — немного раньше.

- В южных районах Самарской области паводок может начаться уже 20 марта. В зону подтопления могут попасть 45 населенных пунктов в 13 районах региона, а также около 2 км дорог и 9 низководных мостов, - рассказал руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

По словам главы оперативного ведомства, на данный момент уровень воды в снеге в реках составляет 126–212% от нормы, а высота снежного покрова — в среднем 55% от нормы. Возможно, что на нескольких участках рек будут заторы, поэтому в случае необходимости там проведут взрывные работы. Три района Самарской области: Пестравский, Кинельский и Красноярский — уже подготовили к предстоящему паводку. Там обустроили пункты для эвакуации населения и размещения скота, гидропосты, а также приготовили всю необходимую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU