В Самарской области в кузове мусоровоза нашли мертвого мужчину
На теле погибшего были найдены следы от сдавливания от пресса
Труп нашли при выгрузке мусора на полигонеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях на мусорном полигоне «Преображенка» в Волжском районе произошло ЧП. Там при выгрузке мусора из грузовика Scania был найден труп мужчины.
- По предварительным данным, мужчина скончался около 4 дней назад. На его теле есть следы сдавливания от пресса мусоровоза. На вид погибшему около 40-50 лет. Он среднего телосложения, волосы светлые. Был одет в свитер, брюки и носки, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» собственный источник.
Сейчас полиция Волжского района проводит по факту произошедшего проверку. Правоохранителям предстоит установить точную причину смерти мужчины и все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU