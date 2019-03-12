В Самарской области в кузове мусоровоза нашли мертвого мужчину

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-12T13:21:07+03:00

На теле погибшего были найдены следы от сдавливания от пресса

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На днях на мусорном полигоне «Преображенка» в Волжском районе произошло ЧП. Там при выгрузке мусора из грузовика Scania был найден труп мужчины.

- По предварительным данным, мужчина скончался около 4 дней назад. На его теле есть следы сдавливания от пресса мусоровоза. На вид погибшему около 40-50 лет. Он среднего телосложения, волосы светлые. Был одет в свитер, брюки и носки, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» собственный источник.

Сейчас полиция Волжского района проводит по факту произошедшего проверку. Правоохранителям предстоит установить точную причину смерти мужчины и все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU