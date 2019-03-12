В Самарской области мужчина возместил ущерб за чужое разбитое авто после ареста своего смартфона

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-12T13:57:42+03:00

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В Самарской области судебные приставы помогли жителю Новокуйбышевска получить деньги за разбитый в ДТП автомобиль. Мужчина попал в аварию по вине другого водителя. В результате его машине потребовался дорогостоящий ремонт.

- Чтобы вернуть разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба мужчина обратился в суд. Последний обязал виновника ДТП выплатить пострадавшему 81 тысячу рублей, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Приставы возбудили в отношении должника исполнительное производство для выплаты денег, в рамках которого они арестовали принадлежащий ему смартфон. Сотрудники ведомства предупредили мужчину, что если он не погасит долг, то его гаджет продадут на торгах. В итоге уже на следующий день после ареста смартфона мужчина полностью выплатил всю необходимую сумму. После этого исполнительное производство в отношении него было окончено.

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ИСТОЧНИК KP.RU