В Самарской области бизнес-эксперты выберут перспективные инновационные стартапы

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-12T14:15:19+03:00

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В Самарской области 14 и 15 марта пройдет масштабный Startup Tour, организатором которого выступает Фонд "Сколково". Этот проект существует с 2011 года и призван развивать высокотехнологическое предпринимательство. Всего в этом году на тур подали 248 заявок, в полуфинале будут представлены 32 проекта. Это разработки в сферах биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве, индустриальных и энергетических технологий. Участниками мероприятия станут представители "Сколково", известные бизнесмены, менторы, руководители венчурных фондов.

- Мы занимаемся разработками в области цифровой экономики. Любой выход в свет всегда имеет смысл. Для нас участие в стартаптуре это возможность лично пообщаться со сколковцами без выезда в командировку, увидеть обратную реакцию и оценку наших проектов. Получить такую широкую экспертизу даже в рамках таких городов, как Тольятти и Самара, непросто. Внешние экспертные оценки важны, чтобы понимать, насколько наши идеи осмысленны., - рассказывает о пользе подобных мероприятий исполнительный директор АНО "Аиралаб Рус" Иван Петров.

В рамках мероприятия у участников будет возможность пообщаться с экспертами, получить оценку своего проекта и советы по доработке. Во второй день тура пройдет троллинг-сессия, на которой можно будет задать каверзные вопросы и узнать, как получить статус резидента "Сколково". Победители конкурса проектов смогут получить приз в 300 тыс. рублей на развитие бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU