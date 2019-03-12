В Самаре банковской картой можно будет оплачивать проезд за несколько пассажиров
Оплата бесконтактной банковской картой проезда в общественном транспорте Самары переходит на новый уровень. Теперь с помощью нее можно будет оплатить проезд не только за себя, но и еще за несколько других пассажиров.
- Такая система оплаты начнет работать в тестовом режиме в трамваях и троллейбусах Самары. Бесконтактной банковской картой можно будет оплатить проезд за группу пассажиров, не превышающую 5 человек, - сообщили в ООО «Транспортная карта».
Нововведение начнет действовать со среды, 13 марта. Самарцам предлагают не только воспользоваться новым сервисом, но и поставить ему оценку, чтобы понять, насколько он удобен и необходим в городском транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU