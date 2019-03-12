2019-03-12T14:46:16+03:00
Общество

В Самаре банковской картой можно будет оплачивать проезд за несколько пассажиров

Такая система станет доступна в трамваях и троллейбусах
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Нововведение начнет действовать с 13 мартаНововведение начнет действовать с 13 мартаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оплата бесконтактной банковской картой проезда в общественном транспорте Самары переходит на новый уровень. Теперь с помощью нее можно будет оплатить проезд не только за себя, но и еще за несколько других пассажиров.

- Такая система оплаты начнет работать в тестовом режиме в трамваях и троллейбусах Самары. Бесконтактной банковской картой можно будет оплатить проезд за группу пассажиров, не превышающую 5 человек, - сообщили в ООО «Транспортная карта».

Нововведение начнет действовать со среды, 13 марта. Самарцам предлагают не только воспользоваться новым сервисом, но и поставить ему оценку, чтобы понять, насколько он удобен и необходим в городском транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре неизвестные занимались в гаражах производством поддельных автозапчастей
Расчищал пути от снега: подробности гибели мужчины под колесами поезда в Сызрани
В Зубчаниновку направили дополнительную технику для откачки воды с дорог
Знай наших: лучший лыжник НК «Роснефть» работает на КНПЗ
Назад в светлое будущее: самарцы вступают в профсоюз «Союз ССР» и отказываются платить за воду
В Самарской области бизнес-эксперты выберут перспективные инновационные стартапы
В Самарской области мужчина возместил ущерб за чужое разбитое авто после ареста своего смартфона
В Самарской области в кузове мусоровоза нашли мертвого мужчину
Паводок 2019 в Самарской области: подтопление грозит 45 населенным пунктам
В Самаре из-за аварии на водопроводе закрыли движение по улице Ставропольской
В Сызрани микроавтобус протаранил Land Cruiser
В Тольятти сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «десятки»
Житель Самарской области выплатил долг за «коммуналку» только после ареста кухонного гарнитура
Самарская область вошла в десятку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ
Две команды девушек из Самары взяли медали на чемпионате России по мини-футболу
В Сызрани пассажирский поезд сбил насмерть мужчину
В классе идет дождь: в самарской школе № 152 протекает крыша
Жителям Тольятти расскажут, как понять и полюбить классическую музыку
Потребовал заплатить за дошкольника: в Самаре водитель маршрутки высадил мать с двумя детьми
В Самаре до конца марта выберут нового ректора экономического университета
Новокуйбышевца ждет суд за кражу текилы и избиение знакомого
«Пролетели около 10 метров»: в Самаре «Лада Приора» сбила двоих пешеходов
Получил новый срок: в Тольятти заключенного колонии поймали на телефонном мошенничестве
Хотела шубу, а лишилась кольца: в Самаре мошенник ограбил пенсионерку, привлеченную низкими ценами на его товары