В Самаре банковской картой можно будет оплачивать проезд за несколько пассажиров

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-12T14:46:16+03:00

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Оплата бесконтактной банковской картой проезда в общественном транспорте Самары переходит на новый уровень. Теперь с помощью нее можно будет оплатить проезд не только за себя, но и еще за несколько других пассажиров.

- Такая система оплаты начнет работать в тестовом режиме в трамваях и троллейбусах Самары. Бесконтактной банковской картой можно будет оплатить проезд за группу пассажиров, не превышающую 5 человек, - сообщили в ООО «Транспортная карта».

Нововведение начнет действовать со среды, 13 марта. Самарцам предлагают не только воспользоваться новым сервисом, но и поставить ему оценку, чтобы понять, насколько он удобен и необходим в городском транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU