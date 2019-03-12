Знай наших: лучший лыжник НК «Роснефть» работает на КНПЗ

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-12T14:54:21+03:00

Команда Куйбышевского НПЗ вернулась с IX зимней спартакиады, в очередной раз подтвердив свою крепкую спортивную репутацию

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Зимняя спартакиада ПАО «НК «Роснефть» прошла в Уфе – сюда из разных уголков нашей страны прибыли 32 команды. Несмотря на то, что уровень соревнований и количество участников с каждым годом растет, команда Куйбышевского НПЗ уверенно сохранила за собой место в первой половине турнирной таблицы. Хоккеисты КНПЗ из 30 команд заняли 8 место. Фаворитом соревнований стал сотрудник ремонтного цеха №9 АО «КНПЗ» Дмитрий Корнеев - «золото» спартакиады в личном зачете он завоевывает второй год подряд, преодолевая 10-километровую трассу быстрее всех. Залог успешных выступлений заводчан в Уфе – их постоянные, а не от случая к случаю, занятия спортом.

Дмитрий Корнеев пробежал 10 километров за 26,34 минуты. Фото: АО "КНПЗ".

- Наши спортсмены регулярно тренируются, - рассказал специалист сектора по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям отдела социальных программ и корпоративной культуры АО «КНПЗ» Сергей Жолобов. – Завод предоставляет хоккеистам возможность использовать лед «Роснефть Арены» в Новокуйбышевске. А наши лыжники всю зиму с удовольствием катаются на трассах санатория-профилактория – выезжают в выходные целыми семьями.

Теперь нефтепереработчики готовятся к летней спартакиаде: весна пролетит быстро, а там и новые соревнования!

ИСТОЧНИК KP.RU