В Зубчаниновку направили дополнительную технику для откачки воды с дорог

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-12T15:14:17+03:00

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В поселок Зубчаниновка Кировского района Самары направили дополнительную технику для уборки дорог. Дело в том, что там много дорог без асфальтобетонного покрытия и нет ливневок, поэтому с приходом тепла на проезжих частях постоянно образуются колеи и подтопления.

- Улицы тут в основном грунтовые. Дороги низшей - пятой категории согласно регламенту должны очищаться 2 раза в месяц, четвертой категории – 10 раз в месяц. Однако из-за аномально большого количества снега дороги приходится чистить намного чаще. Мы направили в поселок дополнительную технику: самосвалы, фронтальные погрузчики, автогрейдеры и тракторы, - рассказал начальник СДУ Кировского района МП «Благоустройство» Виталий Аксенов.

За минувшие выходные службы благоустройства почистили улицы Аптечную, Водопроводную, Офицерскую, Изыскательскую, Магистральную, а сейчас продолжают убирать улицу Чекистов. Кроме того, рабочие занимаются откачкой воды с дорог, к примеру, на пересечении улицы Магистральной и Зубчаниновского шоссе, улицы Транзитной и Аэропортовского шоссе, а также улиц Транзитной и Чекистов. Специально для откачки воды количество бойлеров было увеличено до 4 штук. Также в Кировском районе продолжается расчистка дворов и подъездов к социально-значимым объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU