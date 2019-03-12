Расчищал пути от снега: подробности гибели мужчины под колесами поезда в Сызрани
Стали известны подробности смертельного ЧП, которое произошло утром во вторник, 12 марта, на железной дороге в Сызрани. Напомним, там в районе улицы Декабристов под колесами пассажирского поезда «Москва — Самара» погиб мужчина.
Погибшим оказался 28-летний уроженец Ульяновской области. С февраля 2019 года он работал по договору в одном из подразделений КбшЖД. В Сызрани он жил вместе с девушкой. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД на транспорте, в сегодня утром молодой человек занимался расчисткой путей от снега. Возможно, он не услышал приближающийся поезд из-за плохих погодных условий.
В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU