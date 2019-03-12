Расчищал пути от снега: подробности гибели мужчины под колесами поезда в Сызрани

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-12T15:39:57+03:00

Молодой человек мог не услышать приближающийся поезд из-за плохой погоды Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности смертельного ЧП, которое произошло утром во вторник, 12 марта, на железной дороге в Сызрани. Напомним, там в районе улицы Декабристов под колесами пассажирского поезда «Москва — Самара» погиб мужчина.

Погибшим оказался 28-летний уроженец Ульяновской области. С февраля 2019 года он работал по договору в одном из подразделений КбшЖД. В Сызрани он жил вместе с девушкой. Как сообщили в Сызранском ЛО МВД на транспорте, в сегодня утром молодой человек занимался расчисткой путей от снега. Возможно, он не услышал приближающийся поезд из-за плохих погодных условий.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали случившегося. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU