В Самаре неизвестные занимались в гаражах производством поддельных автозапчастей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-12T16:00:32+03:00

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В Самаре полицейские накрыли подпольный цех по выпуску запчастей для отечественных автомобилей. Незаконным производством занимались в двух гаражных комплексах, расположенных в поселке Прибрежный Красноглинского района.

- В ходе обысков полицейские нашли станки и оборудование для производства контрафактных запчастей, а также склад с готовой продукцией, на которую уже были нанесены фирменные товарные знаки, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего отдел дознания УМВД по Самаре возбудил уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали преступной деятельности.

В Самаре в гаражах нашли подпольное производство автозапчастей .Видео: МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU