2019-03-12T16:00:32+03:00
Происшествия

В Самаре неизвестные занимались в гаражах производством поддельных автозапчастей

Все изготовленные детали предназначались для отечественных машин [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские накрыли подпольный цех по выпуску запчастей для отечественных автомобилей. Незаконным производством занимались в двух гаражных комплексах, расположенных в поселке Прибрежный Красноглинского района.

- В ходе обысков полицейские нашли станки и оборудование для производства контрафактных запчастей, а также склад с готовой продукцией, на которую уже были нанесены фирменные товарные знаки, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего отдел дознания УМВД по Самаре возбудил уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали преступной деятельности.

В Самаре в гаражах нашли подпольное производство автозапчастей .Видео: МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Расчищал пути от снега: подробности гибели мужчины под колесами поезда в Сызрани
В Зубчаниновку направили дополнительную технику для откачки воды с дорог
Знай наших: лучший лыжник НК «Роснефть» работает на КНПЗ
В Самаре банковской картой можно будет оплачивать проезд за несколько пассажиров
Назад в светлое будущее: самарцы вступают в профсоюз «Союз ССР» и отказываются платить за воду
В Самарской области бизнес-эксперты выберут перспективные инновационные стартапы
В Самарской области мужчина возместил ущерб за чужое разбитое авто после ареста своего смартфона
В Самарской области в кузове мусоровоза нашли мертвого мужчину
Паводок 2019 в Самарской области: подтопление грозит 45 населенным пунктам
В Самаре из-за аварии на водопроводе закрыли движение по улице Ставропольской
В Сызрани микроавтобус протаранил Land Cruiser
В Тольятти сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «десятки»
Житель Самарской области выплатил долг за «коммуналку» только после ареста кухонного гарнитура
Самарская область вошла в десятку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ
Две команды девушек из Самары взяли медали на чемпионате России по мини-футболу
В Сызрани пассажирский поезд сбил насмерть мужчину
В классе идет дождь: в самарской школе № 152 протекает крыша
Жителям Тольятти расскажут, как понять и полюбить классическую музыку
Потребовал заплатить за дошкольника: в Самаре водитель маршрутки высадил мать с двумя детьми
В Самаре до конца марта выберут нового ректора экономического университета
Новокуйбышевца ждет суд за кражу текилы и избиение знакомого
«Пролетели около 10 метров»: в Самаре «Лада Приора» сбила двоих пешеходов
Получил новый срок: в Тольятти заключенного колонии поймали на телефонном мошенничестве
Хотела шубу, а лишилась кольца: в Самаре мошенник ограбил пенсионерку, привлеченную низкими ценами на его товары