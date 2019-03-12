Парня, изнасиловавшего и убившего 7-летнюю девочку в Самаре, оставили в СИЗО до 21 апреля

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-12T16:28:54+03:00

На месте гибели Юли сделали мемориал в ее честь Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Николай Захаров находится в СИЗО уже 8 месяцев

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Следователи областной столицы продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой трагедии, которая произошла минувшим летом на улице Блюхера. 21 июля 2018 года на заброшенном стадионе педагогического университета нашли труп 7-летней Юлии С. Спустя 3 дня за расправу над ней был задержан ее 23-летний сосед Николай Захаров. В конце февраля ему в очередной раз переизбирали меру пресечения.

- Судья удовлетворил ходатайство следователи и принял решение продлить арест Захарова. Он пробудет под стражей до 21 апреля, всего в СИЗО - уже 8 месяцев, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в Самарском районном суде, где проходил процесс.

Молодого человека обвиняют в убийстве и изнасиловании с использованием палок. По версии следствия, 20 июля он увел девочку в безлюдное место и надругался над ней. Когда Юлю объявили в розыск, Николай тоже изображал бурную деятельность, помогая волонтерам в ее поисках. Свою вину парень признал. Расследование находится в завершающей стадии.

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ИСТОЧНИК KP.RU