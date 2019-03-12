Самарские военные начали получать противогазы нового поколения
Вторая общевойсковая армия, штаб которой дислоцируется в Самаре, начала получать противогазы нового поколения ПМК-4. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
- В составе новых противогазов есть силикон и синтетический бутилкаучук, поэтому они отличаются повышенной эластичностью. Кроме того, эти средства защиты предусматривают возможности потребления воды при эксплуатации и установки средств коррекции зрения, - сообщили в ЦВО.
Пока во вторую общевойсковую армию поступила первая партия противогазов. В ближайшее время их выдадут всем военным отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированного в Самарской области. Помимо этого, новыми средствами защиты снабдят и профильных специалистов в других частях и соединениях армии.
ИСТОЧНИК KP.RU