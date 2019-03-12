Самарские военные начали получать противогазы нового поколения

СЕГОДНЯ 16:30 2019-03-12T16:30:52+03:00

В них можно пить воду и устанавливать средства коррекции зрения

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Вторая общевойсковая армия, штаб которой дислоцируется в Самаре, начала получать противогазы нового поколения ПМК-4. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

- В составе новых противогазов есть силикон и синтетический бутилкаучук, поэтому они отличаются повышенной эластичностью. Кроме того, эти средства защиты предусматривают возможности потребления воды при эксплуатации и установки средств коррекции зрения, - сообщили в ЦВО.

Пока во вторую общевойсковую армию поступила первая партия противогазов. В ближайшее время их выдадут всем военным отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированного в Самарской области. Помимо этого, новыми средствами защиты снабдят и профильных специалистов в других частях и соединениях армии.

ИСТОЧНИК KP.RU