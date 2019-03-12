2019-03-12T16:44:47+03:00
Спорт

Иллюминация на башне телецентра в Самаре будет напоминать об играх «Крыльев Советов»

В цвета команды башня будет окрашиваться за два дня до и после матча «КС», а также в день игры
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ближайший домашний матч запланирован на 29 мартаБлижайший домашний матч запланирован на 29 мартаФото: скриншот с видео
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О домашнем матче «Крыльев Советов» жителям Самары будет напоминать башня телецентра. Она окрасится в цвета клуба (зеленый, белый и синий) за два дня до и после игры волжан, а также в день встречи. Об этом сообщает официальный Твиттер «Крыльев».

Телебашня в Самаре окрасится в цвета "Крыльев Советов" в дни игр клуба. Теперь о матчах #КрыльяСоветов на "Самара Арене" жителям города будут напоминать огни на башне телецентра на улице Советской Армии За два дня до и после матча, а также в день игры Благодарим за реализацию идеи самарский ОРТПЦ в лице Марата Юсупова! #СердцеСамары https://t.co/6aZ2DxTxML

- Теперь о матчах «Крыльев Советов» на «Самара Арене» жителям города будут напоминать огни на башне телецентра на улице Советской Армии. За два дня до и после матча, а также в день игры, - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас «КС» идут на 13 месте в турнирной таблице РПЛ. Ближайшая игра самарцев пройдет в Каспийске против «Анжи» 15 марта. Ближайший домашний матч запланирован на 29 марта. В этот день «Крылья» примут тульский «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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