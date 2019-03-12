В Самарской области начнет работать авиационная эвакуация тяжелобольных пациентов

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-12T18:21:11+03:00

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В Самарской области по итогам 2018 года снизилась смертность населения. По сравнению с 2017 годом в регионе умерло на 882 человека или на 1,7% меньше. Сейчас показатель смертности составляет 13,5 на 1000 человек - это абсолютный минимум за современную историю губернии. Добиться таких результатов удалось благодаря открытию новых медицинских учреждений и оснащению их современным оборудованием и квалифицированным персоналом. В ближайшее время в регионе планируют еще больше модернизировать сферу здравоохранения.

- В Сызрани и Тольятти планируется открыть новые центры помощи пациентам с инфарктом миокарда, а для жителей южных районов будут открыты первичные сосудистые отделения на базе сельских ЦРБ. Кроме того, с 2020 года в регионе начнут работать авиационная эвакуация тяжелобольных пациентов, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

Также, по словам чиновника, до 2024 года в губернии будет создана сеть Центров амбулаторной онкологической помощи. Всего их будет 12. Первый центр уже открыли в этом году на базе Самарской городской клинической больницы № 8. Подобный центр в ближайшее время откроется и в Сызрани в Дорожной клинической больнице. Кроме того, в 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов будет построено 3 ФАПа и проведен капитальный ремонт здания в селе Солнечная Поляна в Жигулевске для размещения врачей. В планах у самарских властей построить еще 11 ФАПов.

ИСТОЧНИК KP.RU