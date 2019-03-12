2019-03-12T18:43:48+03:00
Общество

На стадионе "Самара Арена" появились специальные комнаты для детей

Родители малышей смогут оставлять их там на время просмотра матча
Анастасия ФИЛАТОВА
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В комнатах есть игрушки, телевизор и принадлежности для рисованияВ комнатах есть игрушки, телевизор и принадлежности для рисованияФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На стадионе "Самара Арена" открылись две детские комнаты KS Kids. Работать они будут только в дни домашних матчей "Крыльев Советов".

- Комнаты для детей расположились в скайбоксах на трибунах A и C. На трибуне А - это скайбокс S318, на трибуне C – скайбокс S332. В комнатах есть телевизор, где показывают мультики, игрушки, принадлежности для рисования. На игре с "Енисеем" малышню там развлекал маскот клуба - Крыс Лютик, - рассказали в пресс-службе "КС".

Как отмечают представители клуба, вход в детские комнаты бесплатен для тех ребят, чьи родители приобрели билеты или абонемент в зону гостеприимства - это трибуны A105-107, S-скайбоксы и 4 этаж трибун A и C. Чтобы воспользоваться новой возможностью на стадионе, родителям юных болельщиков нужно будет иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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