Малый и средний бизнес в Самарской области поддержат 2,6 миллиардами рублей

СЕГОДНЯ 19:06 2019-03-12T19:06:32+03:00

Эти средства поступят в регион в рамках нацпроекта в течение 6 лет

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Власти Самарской области нацелились на развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас в регионе разрабатываются различные механизмы для создания наиболее удобных условий для предпринимателей. Начиная с 2019 года на эти цели начнут направлять довольно крупные суммы денег.

- Общий объем финансирования мероприятий соответствующего национального проекта в Самарской области за 6 лет должен составить 2,6 млрд рублей, - сообщила глава управления контрольно-надзорной деятельности и оценки регулирующего воздействия минэкономразвития Елена Петрухина.

Планируется, что эти средства пойдут на развитие малого бизнеса, поддержку фермерства, популяризацию предпринимательства и в целом на улучшение условий ведения бизнеса. Также самарские власти планируют начать предоставлять предпринимателям областное и муниципальное имущество в аренду на льготных условиях. Кроме того, в ближайшее время должно вырасти финансирование Гарантийного фонда региона, что позволит повысить число льготных займов и гарантий для самозанятых и бизнесвумен после 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU