В Новокуйбышевске автоледи спровоцировала массовое ДТП: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 19:24 2019-03-12T19:24:57+03:00

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В понедельник, 11 марта, около 17:10 в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием четырех легковушек: «Лада Веста», Ford Fusio, ВАЗ-21074 и Volkswagen Polo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировала 39-летняя женщина на «Форде». Автомобилистка, выезжая с прилегающей территории, напротив дома на улице Промышленности не уступила дорогу «Весте» под управлением 48-летнего мужчины, который ехал со стороны Чапаевска в направлении Новокуйбышевска. От удара отечественную легковушку отбросило на «семерку», двигающуюся во встречном направлении. После этого ВАЗ врезался в стоящий справа Volkswagen.

В результате произошедшего пострадала 44-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста». Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. После оказания необходимой помощи медики направили женщину на амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все подробности аварии. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU