В Сызрани подвыпивший пенсионер упал в 4-метровую шахту подвала
Вечером во вторник, 12 марта, на улице Володарского в Сызрани произошло ЧП. Там 63-летний мужчина упал в шахту подвала многоэтажки, пишет "Маленькая Сызрань".
По предварительным данным, пенсионер, находясь в нетрезвом состоянии, решил пойти в алкогольный магазин. Возле торговой точки он присел на парапет колодца подвала и, видимо, потеряв равновесие, упал вниз на глубину около 4 метров. Чтобы вызволить мужчину, понадобилась помощь спасателей.
Сызранец порывался и сам выбраться из "западни", но ему помешали травмированные рука и нога. Сотрудникам МБУ "Аварийно-спасательная служба" пришлось сначала прямо в колодце накладывать ему шину и только затем поднимать его с помощью троса. Пострадавшего благополучно достали на поверхность, а потом передали медикам скорой помощи.
Операция по вызволению упавшего в колодец подвала мужчины в Сызрани.
ИСТОЧНИК KP.RU