2019-03-12T22:19:56+03:00
Происшествия

В Сызрани подвыпивший пенсионер упал в 4-метровую шахту подвала

Вызволять мужчину пришлось спасателям [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мужчина при падении повредил руку и ногуМужчина при падении повредил руку и ногуФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 12 марта, на улице Володарского в Сызрани произошло ЧП. Там 63-летний мужчина упал в шахту подвала многоэтажки, пишет "Маленькая Сызрань".

По предварительным данным, пенсионер, находясь в нетрезвом состоянии, решил пойти в алкогольный магазин. Возле торговой точки он присел на парапет колодца подвала и, видимо, потеряв равновесие, упал вниз на глубину около 4 метров. Чтобы вызволить мужчину, понадобилась помощь спасателей.

Сызранец порывался и сам выбраться из "западни", но ему помешали травмированные рука и нога. Сотрудникам МБУ "Аварийно-спасательная служба" пришлось сначала прямо в колодце накладывать ему шину и только затем поднимать его с помощью троса. Пострадавшего благополучно достали на поверхность, а потом передали медикам скорой помощи.

Операция по вызволению упавшего в колодец подвала мужчины в Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре ищут пропавшую две недели назад 15-летнюю девушку
Крыша смята, стекла выбиты: на Безымянке глыба льда рухнула на «Ладу Приору»
Чистят от снега и проливают горячей водой: дождеприемники в Самаре готовят к паводку
В Самаре жильцы дома на улице Свободы остались без газа из-за падения снежной глыбы на трубу
В Новокуйбышевске автоледи спровоцировала массовое ДТП: есть пострадавший
Малый и средний бизнес в Самарской области поддержат 2,6 миллиардами рублей
На стадионе "Самара Арена" появились специальные комнаты для детей
В Самарской области начнет работать авиационная эвакуация тяжелобольных пациентов
Дмитрий Азаров рассказал, как в Самаре поддерживают талантливую молодежь
Иллюминация на башне телецентра в Самаре будет напоминать об играх «Крыльев Советов»
Самарские военные начали получать противогазы нового поколения
Парня, изнасиловавшего и убившего 7-летнюю девочку в Самаре, оставили в СИЗО до 21 апреля
В Самаре неизвестные занимались в гаражах производством поддельных автозапчастей
Расчищал пути от снега: подробности гибели мужчины под колесами поезда в Сызрани
В Зубчаниновку направили дополнительную технику для откачки воды с дорог
Знай наших: лучший лыжник НК «Роснефть» работает на КНПЗ
В Самаре банковской картой можно будет оплачивать проезд нескольких пассажиров