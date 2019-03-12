В Сызрани подвыпивший пенсионер упал в 4-метровую шахту подвала

СЕГОДНЯ 20:04 2019-03-12T22:19:56+03:00

Мужчина при падении повредил руку и ногу Фото: скриншот с видео

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Вечером во вторник, 12 марта, на улице Володарского в Сызрани произошло ЧП. Там 63-летний мужчина упал в шахту подвала многоэтажки, пишет "Маленькая Сызрань".

По предварительным данным, пенсионер, находясь в нетрезвом состоянии, решил пойти в алкогольный магазин. Возле торговой точки он присел на парапет колодца подвала и, видимо, потеряв равновесие, упал вниз на глубину около 4 метров. Чтобы вызволить мужчину, понадобилась помощь спасателей.

Сызранец порывался и сам выбраться из "западни", но ему помешали травмированные рука и нога. Сотрудникам МБУ "Аварийно-спасательная служба" пришлось сначала прямо в колодце накладывать ему шину и только затем поднимать его с помощью троса. Пострадавшего благополучно достали на поверхность, а потом передали медикам скорой помощи.

Операция по вызволению упавшего в колодец подвала мужчины в Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU