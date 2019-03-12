2019-03-12T20:24:52+03:00
Общество

В Самаре жильцы дома на улице Свободы остались без газа из-за падения снежной глыбы на трубу

Сейчас этой проблемой занимаются представители УК и газовщики
Анастасия ФИЛАТОВА
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Люди два дня сидят без газа из-за поврежденной трубы / Фото: @IBfopVeraЛюди два дня сидят без газа из-за поврежденной трубы / Фото: @IBfopVeraФото: Twitter.com
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Жители Самары продолжают страдать от неубранного вовремя снега с крыш. Если ранее горожане жаловались на обрушения кровель и протечки потолков, то теперь к этому списку добавились повреждения труб. К примеру, на днях жильцы дома № 93 по улице Свободы из-за падения снежной глыбы остались без газа.

- Наша управляющая компания за весь зимний период ни разу не убирала снег. В итоге все стало само слетать с крыши. Повредило дымоход, газовую трубу. Теперь сидим второй день без газа. Над дверью висит шифер, - пожаловалась главе региона Дмитрию Азарову в Твиттере местная жительница.

Сразу после этого обращения сотрудники управляющей компании поспешили заверить жильцов дома, что в ближайшее время займутся этой проблемой. Кроме того, к решению вопроса с нарушением газоснабжения должна подключиться «Средневолжская газовая компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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