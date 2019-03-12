Чистят от снега и проливают горячей водой: дождеприемники в Самаре готовят к паводку

СЕГОДНЯ 20:57 2019-03-12T22:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Службы благоустройства Самары активизировали работы по очистке дождеприемников: с решеток убирают снег и проливают системы горячей водой. Сейчас этим ежедневно занимаются до 8 бригад МП «Инженерные системы». Кроме того, работают специальные бригады, которые призваны оперативно устранять проблемы ночью и в выходные дни.

- За зиму из-за перепада температур в дождеприемниках образуется ледяная пробка, что затрудняет отводы воды с улиц. Поэтому колодцы приходится проливать горячей водой. Ее температура составляет 65-80 градусов. При необходимости мы откачиваем воду, а потом повторно проливаем систему, – рассказал мастер участка дождевой канализации «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрий Каеров.

Особое внимание коммунальщики уделяют сетям, которые находятся в низинах, на дорогах, по которым ходит общественный транспорт, возле остановок, пешеходных переходов и станций метро. К настоящему времени они привели в порядок уже около 1450 колодцев.

Чтобы избежать подтопления дорог, службы благоустройства также занимаются откачкой талых вод с помощью илососов. Сейчас эти работы в основном проводятся в Кировском, Куйбышевском и Советском районах: на улицах Молдавской, Бакинской, Егорова, Народной, Белорусской, Магистральной и на Зубчаниновском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU