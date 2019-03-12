2019-03-12T22:37:41+03:00
Общество

В Самаре ищут пропавшую две недели назад 15-летнюю девушку

Последний раз несовершеннолетнюю видели 27 февраля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самаре родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" разыскивают 15-летнюю Серафиму Огаркову. Девушка уже около двух недель не выходит на связь с близкими. Последний раз ее видели 27 февраля.

Приметы девушки: рост 162-165 см, худощавого телосложения, темные волосы, светло-карие глаза. В день исчезновения Серафима была одета в оранжевую ветровку, темно-серый свитшот с черной надписью, темно-зеленые спортивные брюки с белыми лампасами, и серо-черные кроссовки.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Наталья, телефон: 89277344687. Также все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, могут обращаться по телефонам: 112 и 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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