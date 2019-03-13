Водитель Hyundai сбил 17-летнюю девушку в жилой зоне Тольятти

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-13T08:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. На улице 70 лет Октября около 8:00 сбили несовершеннолетнего пешехода.

- 49-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в условиях снегопада по жилой зоне со стороны улицы Тополиной в направлении улицы Льва Яшина, в районе дома № 28 по улице 70 лет Октября сбил 17-летнюю девушку. Последняя пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения иномарки без сопровождения взрослых. Световозвращающих элементов на ее одежде не было, - сообщил в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего девушка получила поверхностную травму головы. Медики назначили ей амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU