2019-03-13T08:25:55+03:00
Происшествия

В Самарской области слесарь по телефону «заминировал» театр

Шутка мужчины обернулась возбуждением уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мотив поступка слесаря пока неизвестенМотив поступка слесаря пока неизвестенФото: Архив "КП"
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Недавно в полицию Тольятти поступило сообщение о том, что один из театров города заминирован. На место сразу же выехали все оперативные службы и кинологи с собакой, однако никакой бомбы они так и не нашли.

- Полицейские определили номер, с которого был совершен тревожный звонок. Он принадлежал ранее не судимому 43-летнему слесарю одного из предприятий Тольятти. Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего в отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сейчас полицейские выясняют, что сподвигло слесаря пошутить о заложенной в театре бомбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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