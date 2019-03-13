2019-03-13T08:41:05+03:00
Происшествия

Идет розыск: в Тольятти неизвестный ночью избил женщину в магазине

Полиция просит жителей помочь в поисках преступника
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, который избил 30-летнюю женщину. Нападение произошло в ночное время в магазине на улице Революционной в Автозаводском районе.

- Разыскивается мужчина славянской внешности и среднего телосложения. На вид ему 35-50 лет, рост 170-175 см. Волосы светлые. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности или местонахождении преступника, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурная часть ОП № 21 У МВД по Тольятти - 8 (8482) 93-45-45, 8 (8482) 93-45-27; ОУР - 8 (8482) 93-45-15, 89270264608 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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