Игрока «Крыльев Советов» Джано Ананидзе вызвали в сборную Грузии
Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии. Национальная команда этой страны проведет два матча в отборочном турнире Евро 2020.
- Первая игра пройдет в Тбилиси против сборной Швейцарии. Затем грузинам предстоит выезд в Ирландию. 26 марта они сыграют в Дублине. Другими соперниками национальной команды Грузии по группе D являются сборные Дании и Гибралтара, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.
Напомним, что Джано Ананидзе недавно перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака». По контракту 26-летний футболист будет находится в Самаре до конца сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU