Игрока «Крыльев Советов» Джано Ананидзе вызвали в сборную Грузии

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-13T08:53:43+03:00

Национальная команда этой страны проведет два матча в отборочном турнире Евро 2020

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Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии. Национальная команда этой страны проведет два матча в отборочном турнире Евро 2020.

- Первая игра пройдет в Тбилиси против сборной Швейцарии. Затем грузинам предстоит выезд в Ирландию. 26 марта они сыграют в Дублине. Другими соперниками национальной команды Грузии по группе D являются сборные Дании и Гибралтара, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Напомним, что Джано Ананидзе недавно перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака». По контракту 26-летний футболист будет находится в Самаре до конца сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU