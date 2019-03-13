В Самаре начнут продавать мыло ручной работы с символикой «Крыльев Советов»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-13T10:07:17+03:00

Продавать мыло будут через социальные сети Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключили соглашение с болельщиком, который занимается изготовлением мыла ручной работы.

- Никита Мокробородов обратился с просьбой разрешить ему использовать символику клуба для выпуска мыла. Нам понравился проект и мы решили его одобрить, - сообщили в пресс-службе «КС».

Мыло с символикой «Крыльев Советов» будут продавать через соцсети: «Вконтакте» и Инстаграм. Стоимость прямоугольного бруска составит 300 рублей, а овального — 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU