В Самаре начнут продавать мыло ручной работы с символикой «Крыльев Советов»
Клуб дал разрешение на выпуск продукции
Продавать мыло будут через социальные сетиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключили соглашение с болельщиком, который занимается изготовлением мыла ручной работы.
- Никита Мокробородов обратился с просьбой разрешить ему использовать символику клуба для выпуска мыла. Нам понравился проект и мы решили его одобрить, - сообщили в пресс-службе «КС».
Мыло с символикой «Крыльев Советов» будут продавать через соцсети: «Вконтакте» и Инстаграм. Стоимость прямоугольного бруска составит 300 рублей, а овального — 250 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU