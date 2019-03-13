В Самарской области из-за нарушения требований пожарной безопасности закрыли торговый центр

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-13T10:18:10+03:00

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В Похвистнево судебные приставы приостановили работу одного из торговых центров. Его было решено закрыть из-за нарушения требований пожарной безопасности.

- Приставы, получив исполнительный документ о приостановке эксплуатации торгового центра и запрете на госрегистрацию прав на его помещения, выехали на место, вывели всех посетителей, собственников и арендаторов, а затем опечатали здание, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, торговый центр будет закрыт, пока его представители не устранят все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU