В Сызрани пьяный дебошир, не попав в поезд до столицы, обматерил полицейского
В Сызрани полицейские сняли с поезда «Москва - Тольятти» пьяного дебошира. 29-летний молодой человек планировал поехать в столицу на заработки, но перебрал с алкоголем.
- К полицейским обратился начальник поезда, он не хотел пускать в вагон нетрезвого пассажира. Стражи порядка попросили мужчину пройти с ними в дежурную часть для составления протокола, но тот начал оскорблять их грубой нецензурной бранью, - сообщили в Сызранском ЛО МВД на транспорте.
В итоге административный протокол в отношении дебошира все-таки был составлен. Даже в количестве двух штук: один за оскорбление полицейского, а второй за появление в пьяном виде в общественном месте. Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU