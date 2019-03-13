В Сызрани пьяный дебошир, не попав в поезд до столицы, обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-13T10:34:48+03:00

Мужчина хотел поехать на заработки в Москву, но благодаря своей несдержанности остался в родных краях

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В Сызрани полицейские сняли с поезда «Москва - Тольятти» пьяного дебошира. 29-летний молодой человек планировал поехать в столицу на заработки, но перебрал с алкоголем.

- К полицейским обратился начальник поезда, он не хотел пускать в вагон нетрезвого пассажира. Стражи порядка попросили мужчину пройти с ними в дежурную часть для составления протокола, но тот начал оскорблять их грубой нецензурной бранью, - сообщили в Сызранском ЛО МВД на транспорте.

В итоге административный протокол в отношении дебошира все-таки был составлен. Даже в количестве двух штук: один за оскорбление полицейского, а второй за появление в пьяном виде в общественном месте. Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU