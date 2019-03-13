2019-03-13T10:55:11+03:00
Общество

Власти Самары потратят 6 млн рублей на дежурство спасателей на пляжах

В этом году в городе будут работать 10 обязательных спасательных постов
Анастасия ФИЛАТОВА
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В спасатели возьмут тех, кто умеет хорошо плавать и оказывать первую помощьВ спасатели возьмут тех, кто умеет хорошо плавать и оказывать первую помощьФото: Евгения ВАСИНА
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В Самаре ищут подрядчика для организации работ спасательных постов во время пляжного сезона, который продлится с 15 июня по 15 сентября. На эти цели из городского бюджета намерены выделить 6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- На спасательных пунктах должны будут работать 28 старшин и 66 матросов. Они должны уметь хорошо плавать, знать приемы спасения людей на воде, а также уметь оказывать первую медицинскую помощь, - говорится в документах.

Планируется, что в этом году в городе будут работать 10 обязательных спасательных постов: от улицы Ленинградской до улицы Льва Толстого; от улицы Льва Толстого до улицы Вилоновской; от улицы Маяковского до улицы Чкалова; от улицы Чкалова до улицы Первомайской; от улицы Осипенко до стелы «Ладья»; в районе Загородного парка; в районе спуска по улице Советской Армии; в районе спуска на Барбошиной поляне; в районе санатория «Можайский»; и на острове Серный пляж в Красноглинском районе. Кроме того, в этот пляжный сезон будут работать еще два дополнительных поста: на Мастрюковских озерах во время молодежного форума «IВолга» и Грушинского фестиваля. Итоги аукциона подведут в начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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