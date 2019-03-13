В Самарской области алиментщик проведет 150 часов за благоустройством своего района

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-13T11:11:34+03:00

Мужчину привлекли к ответственности за долг в 37 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Исаклинском районе мужчину отправили на обязательные работы за то, что он не платил алименты своим сыновьям. Ему предстоит провести 6 дней за благоустройством родного района.

- Приставы выяснили, что мужчина, являясь трудоспособным, не имеет постоянного места работы и официального заработка. Он длительное время не перечислял своим детям деньги на содержание и в итоге задолжал им 37 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Самарской области.

В отношении должника был составлен административный протокол. В результате суд назначил ему 150 часов общественно-полезных работ. Если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему будет грозить уже уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU