В Самарской области алиментщик проведет 150 часов за благоустройством своего района
В Исаклинском районе мужчину отправили на обязательные работы за то, что он не платил алименты своим сыновьям. Ему предстоит провести 6 дней за благоустройством родного района.
- Приставы выяснили, что мужчина, являясь трудоспособным, не имеет постоянного места работы и официального заработка. Он длительное время не перечислял своим детям деньги на содержание и в итоге задолжал им 37 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Самарской области.
В отношении должника был составлен административный протокол. В результате суд назначил ему 150 часов общественно-полезных работ. Если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему будет грозить уже уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU