В Самаре обвалилась крыша старинного дома на Молодогвардейской

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-13T11:39:27+03:00

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В Самаре обвалилась еще одна крыша. На этот раз не выдержала кровля трехэтажного дома № 94 по улице Молодогвардейской, который был построен в начале XX века. Произошло это еще на минувшей неделе, но восстановительные работы стартовали только сейчас. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

- 12 марта сотрудники МП "Жилсервис" демонтировали поврежденные конструкции. Проводится расчет стоимости аварийно-восстановительных работ, - рассказал глава Самарского района Роман Радюков.

По словам чиновника, сегодня, 13 марта, специалисты продолжили ремонтные работы. На данный момент они занимаются монтажом временного укрытия кровли дома. Сроки завершения работ пока не уточняются.

Рабочие монтируют временное укрытие кровли / Фото: Роман РадюковФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU