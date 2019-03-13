2019-03-13T11:58:51+03:00
Общество

«АКОМ» проведет в Москве GR-диспут

С 19 по 21 марта в российской столице пройдет международная выставка «Автономные источники тока». Одним из ее участников станет Группа компаний «АКОМ»
Поделиться:
Изменить размер текста:

На этой площадке лидер по производству аккумуляторных батарей в России традиционно знакомит своих потребителей как с продукцией дня сегодняшнего, так и с перспективными разработками.В Универсальном зале Правительства Москвы на Новом Арбате, д.36/9, где и пройдет XXVIII Международная специализированная выставка «Автономные источники тока», будет представлен весь ассортимент продукции завода «АКОМ», включая новинки: АКОМ+ EFB, AGM, РУСБАТ и РУСБАТ+.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в мероприятиях, специально организованных в рамках выставки компанией «АКОМ». Это секция «Маркетинг аккумуляторного производства» и GR-диспут, посвященный инструментам государственной поддержки, в котором примут участие представители министерств РФ, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре жильцам дома на Ивана Булкина пришлось самим расчищать снег с проломленной крыши
В Самаре обвалилась крыша старинного дома на Молодогвардейской
В Самарской области алиментщик проведет 150 часов за благоустройством своего района
Власти Самары потратят 6 млн рублей на дежурство спасателей на пляжах
В Сызрани пьяный дебошир, не попав в поезд до столицы, обматерил полицейского
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
В Самарской области из-за нарушения требований пожарной безопасности закрыли торговый центр
В Самаре начнут продавать мыло ручной работы с символикой «Крыльев Советов»
Берут от 30 до 60 тысяч рублей: в Самаре коммерсанты организовали продажу временной прописки для первоклашек
Игрока «Крыльев Советов» Джано Ананидзе вызвали в сборную Грузии
Идет розыск: в Тольятти неизвестный ночью избил женщину в магазине
В Самарской области слесарь по телефону «заминировал» театр