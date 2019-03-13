«АКОМ» проведет в Москве GR-диспут

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-13T11:58:51+03:00

С 19 по 21 марта в российской столице пройдет международная выставка «Автономные источники тока». Одним из ее участников станет Группа компаний «АКОМ»

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На этой площадке лидер по производству аккумуляторных батарей в России традиционно знакомит своих потребителей как с продукцией дня сегодняшнего, так и с перспективными разработками.В Универсальном зале Правительства Москвы на Новом Арбате, д.36/9, где и пройдет XXVIII Международная специализированная выставка «Автономные источники тока», будет представлен весь ассортимент продукции завода «АКОМ», включая новинки: АКОМ+ EFB, AGM, РУСБАТ и РУСБАТ+.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в мероприятиях, специально организованных в рамках выставки компанией «АКОМ». Это секция «Маркетинг аккумуляторного производства» и GR-диспут, посвященный инструментам государственной поддержки, в котором примут участие представители министерств РФ, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU