2019-03-13T12:44:40+03:00
Общество

Районам Самары дадут 50 млн рублей на вывоз снега

Деньги планируют выделить из городского бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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Средства пойдут на оплату дополнительных работ подрядчиков по вывозу снегаСредства пойдут на оплату дополнительных работ подрядчиков по вывозу снегаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Внутригородским районам Самары выделят дополнительные 50 миллионов рублей на расходы по вывозу снега. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по бюджету, налогам и экономики городской думы.

- Эти средства будут выделены администрациям районов в дополнение к уже действующим контрактам. За счет них будут оплачены дополнительные работы подрядчиков по вывозу снега. Часть этих работ уже выполнена, - рассказал глава департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

По словам чиновников, те деньги, которые не будут освоены, направят на решение вопросов благоустройства. Члены профильного комитета одобрили внесение поправок в городской бюджет и рекомендовали включить этот вопрос в повестку заседания думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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