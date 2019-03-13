В Самаре снесут 15 аварийных жилых домов

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-13T13:40:11+03:00

На разработку проектно-сметной документации по сносу домов выделят 600 тысяч рублей

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В нескольких районах Самары планируют снести 15 жилых домов, которые бали признаны аварийными. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации.

- Заказчиком работ выступает департамент управления имуществом Самары. На разработку проекта из городского бюджета планируется выделить 600 тысяч рублей. Подрядчик будет определен 18 марта, - говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Под снос пойдут дома, расположенные по следующим адресам: улица Садовая, 14, литера М, М1, м (Самарский район), улица Венцека, 94, литеры А, А3, А1, А2, А4, А5, а, а2 (Самарский район), улица Советская, 93 и 95 (Кировский район), улица Каховская, 53, литера И (Кировский район), улица Ставропольская, 230 (Кировский район), улица Казачья, 11 (Куйбышевский район), улица Белорусская, 126, литера Е (Куйбышевский район), улица Зеленая, 22 (Куйбышевский район), улица Калининградская, 38 (Куйбышевский район), улица Парниковая, 7 (Куйбышевский район), улица Никитинская, 35 (Железнодорожный район), улица Аксаковская, 6, литеры В, в (Железнодорожный район), улица Мечникова, 9 (Железнодорожный район), улица Свободы, 118, литера А (Промышленный район).

ИСТОЧНИК KP.RU