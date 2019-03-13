В Самарской области на «встречке» столкнулись ВАЗ и Datsun: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-13T13:58:16+03:00

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Во вторник, 12 марта, около 9:00 на трассе А-300 «Самара — Большая Черниговка» в Большеглушицком районе произошло серьезное ДТП. Там на «встречке» столкнулись две легковушки: ВАЗ-2115 и Datsun on-Do.

- 26-летний водитель отечественного автомобиля, двигаясь со стороны села Большая Глушица, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку под управлением 41-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека: 41-летний пассажир Datsun и водитель ВАЗа. Их доставили в Большеглушицкую центральную районную больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU