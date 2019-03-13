В Самарской области 21 марта завоют сирены

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-13T14:16:41+03:00

Жителей призывают не паниковать после запуска сирен Фото: Архив "КП"

Жителей региона просят ничего не предпринимать

Изменить размер текста: A A

В следующий четверг, 21 марта, в Самарской области пройдет проверка системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. В этот день включат сирены.

- Просьба к жителям: услышав звуковой и речевой сигнал, никаких действий не предпринимать, - сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.

Сирены завоют в 10:00. Помимо звукового сигнала, жители региона услышат речевое сообщение: «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения».

ИСТОЧНИК KP.RU