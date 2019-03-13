В Самарской области 21 марта завоют сирены
Жителей региона просят ничего не предпринимать
Жителей призывают не паниковать после запуска сиренФото: Архив "КП"
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В следующий четверг, 21 марта, в Самарской области пройдет проверка системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. В этот день включат сирены.
- Просьба к жителям: услышав звуковой и речевой сигнал, никаких действий не предпринимать, - сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.
Сирены завоют в 10:00. Помимо звукового сигнала, жители региона услышат речевое сообщение: «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения».
ИСТОЧНИК KP.RU