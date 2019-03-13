2019-03-13T14:38:02+03:00
Общество

В Самарской области звание «Ветеран труда» будут получать только несудимые жители

В региональный закон предложили внести соответствующие поправки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Основанием для получения звания станет и наличие длительного трудового стажаОснованием для получения звания станет и наличие длительного трудового стажаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Власти Самарской области намерены повысить престиж звания «Ветеран труда». Они предлагают внести в региональный закон изменения, которые позволят присваивать это звание наиболее достойным гражданам.

- Законопроектом предлагается установить в качестве обязательного основания для присвоения звания «Ветеран труда» наличие длительного трудового стажа: не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, а также одной из наград региона, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Еще одним одним условием для присвоения этого звания станет отсутствие у человека непогашенной или неснятой судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самара получит участок бывшей базы «Экономист» под строительство новой школы
Без воды жители не останутся: в Тольятти устраняют крупную аварию на водоводе
В Самарской области ввели карантин по бешенству животных
В Самарской области 21 марта завоют сирены
В Самарской области на «встречке» столкнулись ВАЗ и Datsun: пострадали два человека
В Самаре снесут 15 аварийных жилых домов
В Самарской области выпал снег с блохами
Районам Самары дадут 50 млн рублей на вывоз снега
В Самаре залатают ямы на путепроводе на улице Земеца
В Самаре жильцам дома на Ивана Булкина пришлось самим расчищать снег с проломленной крыши
«АКОМ» проведет в Москве GR-диспут
В Самаре обвалилась крыша старинного дома на Молодогвардейской
В Самарской области алиментщик проведет 150 часов за благоустройством своего района
Власти Самары потратят 6 млн рублей на дежурство спасателей на пляжах
В Сызрани пьяный дебошир, не попав в поезд до столицы, обматерил полицейского
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
В Самарской области из-за нарушения требований пожарной безопасности закрыли торговый центр
В Самаре начнут продавать мыло ручной работы с символикой «Крыльев Советов»
Берут от 30 до 60 тысяч рублей: в Самаре коммерсанты организовали продажу временной прописки для первоклашек
Игрока «Крыльев Советов» Джано Ананидзе вызвали в сборную Грузии
Идет розыск: в Тольятти неизвестный ночью избил женщину в магазине
В Самарской области слесарь по телефону «заминировал» театр