В Самарской области звание «Ветеран труда» будут получать только несудимые жители

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-13T14:38:02+03:00

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Власти Самарской области намерены повысить престиж звания «Ветеран труда». Они предлагают внести в региональный закон изменения, которые позволят присваивать это звание наиболее достойным гражданам.

- Законопроектом предлагается установить в качестве обязательного основания для присвоения звания «Ветеран труда» наличие длительного трудового стажа: не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, а также одной из наград региона, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Еще одним одним условием для присвоения этого звания станет отсутствие у человека непогашенной или неснятой судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU