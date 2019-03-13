В Самарской области звание «Ветеран труда» будут получать только несудимые жители
В региональный закон предложили внести соответствующие поправки
Основанием для получения звания станет и наличие длительного трудового стажаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Власти Самарской области намерены повысить престиж звания «Ветеран труда». Они предлагают внести в региональный закон изменения, которые позволят присваивать это звание наиболее достойным гражданам.
- Законопроектом предлагается установить в качестве обязательного основания для присвоения звания «Ветеран труда» наличие длительного трудового стажа: не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, а также одной из наград региона, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Еще одним одним условием для присвоения этого звания станет отсутствие у человека непогашенной или неснятой судимости.
ИСТОЧНИК KP.RU