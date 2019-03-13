В Самарской области ввели карантин по бешенству животных
Ограничения коснулись села Ореховка Алексеевского района
Карантин продлится два месяцаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Алексеевском районе Самарской области ввели карантин по бешенству. Случаи заболевания животных были выявлены в селе Ореховка сельского поселения Летниково.
- Территорию села Ореховка было решено признать неблагополучной по бешенству животных. В связи с этим там с 11 марта был введен карантин. Он продлится до 11 мая, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.
На время карантина в этом населенном пункте нельзя будет проводить выставку собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить питомцев в другие районы и проводить отлов диких животных.
ИСТОЧНИК KP.RU