2019-03-13T14:56:48+03:00
Общество

В Самарской области ввели карантин по бешенству животных

Ограничения коснулись села Ореховка Алексеевского района
Анастасия ФИЛАТОВА
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Карантин продлится два месяцаКарантин продлится два месяцаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Алексеевском районе Самарской области ввели карантин по бешенству. Случаи заболевания животных были выявлены в селе Ореховка сельского поселения Летниково.

- Территорию села Ореховка было решено признать неблагополучной по бешенству животных. В связи с этим там с 11 марта был введен карантин. Он продлится до 11 мая, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.

На время карантина в этом населенном пункте нельзя будет проводить выставку собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить питомцев в другие районы и проводить отлов диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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