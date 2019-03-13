2019-03-13T15:14:35+03:00
Общество

Без воды жители не останутся: в Тольятти устраняют крупную аварию на водоводе

На территории промзоны подтопило некоторые офисные и складские помещения, опасности для жилых домов нет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Опасности для жителей города нетОпасности для жителей города нет
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В Тольятти устраняют аварию на водоводе в районе ул. Базовая. По нему воду получают предприятия северного промузла Центрального района. Как сообщили в администрации Тольятти, от водоснабжения их решили не отключать, своими силами аварию устраняет собственник трубы.

- В результате того, что вода отводилась на территорию промзоны, частично подтопило ряд офисных и складских помещений. Дальше это продолжаться не может. Поэтому мы предпринимаем совместные меры по устранению последствий порыва, ищем возможности для сброса воды в систему канализации, - сообщил глава Тольятти Сергей Анташев.

Сейчас в администрации ликвидацию последствий аварии держат под контролем. Сейчас к работам присоединились специализированные городские службы и МЧС. Для откачки привлекли новую технику.

- Необходимые ресурсы и техника для устранения порыва задействованы. На водоснабжении предприятий северного промузла данное происшествие не сказывается, - уточнил главный энергетик ООО "СИБУР ТОЛЬЯТТИ" Николай Тезиков.

Для жителей Центрального районаопасности нет. Многоэтажные дома, торгово-офисные центры и кладбища не затопит, все системы жизнеобеспечения города работают в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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