Без воды жители не останутся: в Тольятти устраняют крупную аварию на водоводе
В Тольятти устраняют аварию на водоводе в районе ул. Базовая. По нему воду получают предприятия северного промузла Центрального района. Как сообщили в администрации Тольятти, от водоснабжения их решили не отключать, своими силами аварию устраняет собственник трубы.
- В результате того, что вода отводилась на территорию промзоны, частично подтопило ряд офисных и складских помещений. Дальше это продолжаться не может. Поэтому мы предпринимаем совместные меры по устранению последствий порыва, ищем возможности для сброса воды в систему канализации, - сообщил глава Тольятти Сергей Анташев.
Сейчас в администрации ликвидацию последствий аварии держат под контролем. Сейчас к работам присоединились специализированные городские службы и МЧС. Для откачки привлекли новую технику.
- Необходимые ресурсы и техника для устранения порыва задействованы. На водоснабжении предприятий северного промузла данное происшествие не сказывается, - уточнил главный энергетик ООО "СИБУР ТОЛЬЯТТИ" Николай Тезиков.
Для жителей Центрального районаопасности нет. Многоэтажные дома, торгово-офисные центры и кладбища не затопит, все системы жизнеобеспечения города работают в прежнем режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU