Самара получит участок бывшей базы «Экономист» под строительство новой школы

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-13T15:17:55+03:00

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Росимущество согласовало передачу Самаре земельного участка бывшей базы «Экономист» Самарского государственного экономического университета под строительство новой школы. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Договорились с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым о передаче участка на 5-й просеке в ведение Самары. СГЭУ поддерживает. С Росимуществом предварительно вопрос согласовал. Сомнений больше нет: новой школе в Октябрьском районе быть! - поделился народный избранник.

Напомним, что учебное заведение будет рассчитано 850 мест. На его строительство из регионального и федерального бюджетов выделят 447 млн рублей: в 2020 году - 115,5 млн рублей, а в 2021 году - 331,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU