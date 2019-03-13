В Самарской области нашли опасные «целлофановые города»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-13T16:01:23+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора нашли в нескольких районах (Волжском, Кинельском, Богатовском) Самарской области «целлофановые города» - нелегальные теплицы, которые наносят вред окружающей среде. Поводом для проверок послужили жалобы местных жителей на химический запах и массовую гибель рыбы.

- Большая часть теплиц располагается вблизи водоемов. Для полива работники используют насосы, с помощью которых в самовольно выкопанные в земле огромные резервуары закачивается вода. На нескольких земельных участках отмечено значительное снижение почвенного плодородия, а также захламление бытовым и строительным мусором. Кроме того, выявлены факты применения несертифицированных химикатов неизвестного происхождения, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

В настоящее время двух собственников земельных участков привлекли к ответственности. В отношении них были составлены протоколы и назначены штрафы. Также их обязали устранить все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU